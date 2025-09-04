Ремонт дорог на центральных улицах начали в Можайске

Сотрудники «Мосавтодора» занимаются фрезерованием старого асфальта в Можайске. Сейчас стартовали работы в центре города.

Работы идут на участке протяженностью девять километров на Можайском шоссе, а также Пролетарском проезде, улицах Красных Партизан и Красноармейской и в поселке Дзержинского. Старое покрытие везде заменят на новое.

Ремонты проведут в несколько этапов. После фрезерования начнут готовить специальное основание. Затем уложат асфальтобетон. В финале установят бордюры, обустроят системы водоотведения и нанесут новую дорожную разметку.

Жителей Можайска просят с пониманием отнестись к проводимым в центре города работам, заранее планировать свои маршруты и выбирать комфортные объездные пути.

