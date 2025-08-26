Рейд по выявлению нарушений размещения шиномонтажей прошел в Можайске

Заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Клинских и профильные специалисты провели мониторинг работы шиномонтажей. Они объехали точки, где размещаются такие объекты, и пообщались с собственниками.

Правообладателям земельных участков специалисты разъяснили правильный процесс оформления такого вида бизнеса. Так, вид его разрешенного использования должен соответствовать планируемой деятельности.

Кроме того, владельцам необходимо получить разрешительные документы и соблюсти все требования к размещению конструкций. По словам сотрудников администрации округа, легализация деятельности поможет избежать штрафов и обеспечить безопасность жителей.

«Важно не только пресекать нарушения, но и помогать предпринимателям в правовом поле вести бизнес. Это способствует порядку и развитию округа», — добавила Мария Клинских.