Ремонт дорог и тротуаров начали на улицах Мира и Кирова в Люберцах

В городском округе Люберцы стартовало масштабное обновление дорожной инфраструктуры по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Работы уже начались на улицах Кирова и Мира.

На улице Мира подрядчики приступили к подготовительным работам на тротуаре. Протяженность участка — 1,53 километра, площадь дороги — 19 808 квадратных метров, тротуаров — 4 488 квадратных метров.

На улице Кирова выполнено фрезерование дорожного покрытия. В настоящее время подрядчик занимается демонтажем старого асфальтобетонного покрытия и бортового камня — впереди масштабный ремонт тротуара. Протяженность участка составляет 1,2 километра, площадь проезжей части — 16 512 квадратных метров, тротуаров — 6 989 квадратных метров.

«На улице Кирова выполнено фрезерование дорожного покрытия. В настоящее время подрядчик занимается демонтажем старого асфальтобетонного покрытия и бортового камня — впереди масштабный ремонт тротуара. Протяженность участка составляет 1,2 километра, площадь проезжей части — 16 512 квадратных метров, тротуаров — 6 989 квадратных метров», — отметил заместитель главы округа Александр Сорокин.

Благодаря поддержке правительства Московской области в программу капитального ремонта включена также улица Инициативная, которую неоднократно затапливает после дождей. В 2026 году здесь проведут проектные работы, а устройство ливневой канализации завершат в 2027 году.

В 2026 году планируется отремонтировать 13 автомобильных дорог местного значения, включая тротуары, а также провести ремонт тротуара на улице Михельсона.