Ремонт домов проверили в микрорайонах Лопатинский и Центральный в Воскресенске

Активисты партии «Единая Россия» городского округа Воскресенск вместе с заместителем главы округа Александром Бутором и представителем Общественной палаты провели инспекцию капитального ремонта дома № 3 на улице Светлой в микрорайоне Лопатинский.

В этом году здесь уже обновили кровлю, отмостку, систему газоснабжения и утеплили фасад. В настоящее время продолжается замена внутридомовых инженерных коммуникаций.

Кроме того, участники проверки встретились с жильцами дома № 7 на улице Центральной. В ближайшее время там начнутся работы по ремонту водоснабжения с установкой счетчиков, а также обновлению систем центрального отопления, водоотведения и электроснабжения внутри дома.

Стоит отметить, что в рамках региональной программы на 2025 год запланирован капитальный ремонт 243 многоквартирных домов по 904 видам работ.

На сегодняшний день ремонт завершен в 57 домах округа по 100 видам работ, а в 34 домах работы продолжаются по 81 виду услуг.