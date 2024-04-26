Ремонт домов начался на Физкультурной улице в Лобне | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:06 Ремонт домов начался на Физкультурной улице в Лобне

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На улице Физкультурная в Лобне специалисты приступили к ремонту входных групп и подъездов. С предварительными результатами работ ознакомилась заместитель главы Лобни Елена Лапшинова.

Заместитель главы Елена Лапшинова провела серию встреч с жителями микрорайона Катюшки. Обход начался с дома № 12 по улице Физкультурная, где уже активно ведутся работы по благоустройству.

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«Начат ремонт входных групп, а именно: покраска фасадов, поручней, пандусов и ступеней. Произведена замена лавочек и мусорных урн. На прошлой неделе провели дератизацию технических помещений всего дома и дезинфекцию в подвалах», — поделилась Елена Лапшинова.

В соседнем доме № 14 также запланирован ремонт входных групп, включая покраску мусорных урн и лавочек. Последней точкой обхода стал дом по улице Юности, 1, где работы начнутся 25 июля.

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