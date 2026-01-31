Ремонт детского сада проинспектировал председатель Совета депутатов Химок

Он осмотрел здание лицея № 21 вместе с представителем подрядчика, сотрудниками учреждения и родителями.

«Образовательные учреждения должны соответствовать современным требованиям. Этот детский сад давно нуждался в ремонте. Наша задача — вернуть детей в полностью обновленное, безопасное и удобное здание уже в этом году», — сказал Сергей Малиновский.

Сейчас в здании 1962 года завершают демонтаж и проводят кровельные работы. Специалисты укладывают двойную гидро- и теплоизоляцию. Это защитит строение от подтоплений и улучшит его устойчивость к погоде.