Ремонт читального зала в центральной библиотеке завершили в Истре

Обновили не только читальный зал, но и фойе Истринской центральной библиотеки имени Антона Чехова. Теперь помещение украшают изображения писателя и его цитаты на стенах.

Читательный зал изменился полностью. Теперь интерьер выполнен в элегантном оливковом цвете, символизируя связь с творчеством автора, ведь Чехов занимался выращиванием оливковых деревьев в своем ялтинском саду.

Благодаря ремонту теперь в библиотеке предусмотрены зоны отдыха и чтения для разных возрастных групп, от детей до представителей серебряного возраста. Обновление приурочено сразу к двум важным событиям: 165-летнему юбилею Антона Чехова в 2025 году и приближающемуся 115-летию самой библиотеки в 2026 году.

Важно отметить, что на время ремонтных мероприятий учреждение продолжало принимать своих посетителей, и рабочий процесс не останавливался.