Ремонт четырех медучреждений в Дмитрове завершится в этом году

В Дмитровском округе ведется работа по модернизации системы здравоохранения и капитальному ремонту медицинских учреждений. Глава округа Илья Поночевный провел рабочую встречу с их руководителями.

Глава округа Поночевный отметил, что одной из острых проблем медицины является нехватка кадров. Главный врач Дмитровской больницы сообщил, о стабилизации ситуации благодаря целевым наборам. Также Дмитровский филиал областного медицинского колледжа на протяжении многих лет является источником ценных кадров среднего медицинского персонала.

Напомним, что в этом году завершится ремонт взрослой поликлиники Дмитровской больницы, отремонтируют два фельдшерских пункта в деревнях Княжево и Бунятино, а также капитально отремонтируют лечебный корпус в отделении «Яхрома».

Работы по ремонту лечебно-профилактических учреждений ведутся уже несколько лет. Это позволило создать современные условия для оказания помощи населению и улучшить материально-техническую базу больниц, поликлиник и ФАПов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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