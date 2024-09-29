Сегодня 22:17 Ремонт четырех детских площадок в Истре завершат к началу октября Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра
В Дедовске городского округа Истра обновляют четыре детские игровые площадки. Работы завершат к концу сентября.
В городском округе Истра продолжают обустраивать детские игровые зоны. Так, в Дедовске строители ремонтируют четыре площадки. Там уже установили игровые элементы и теперь укладывают резиновое противоударное покрытие.
Детские площадки обновляют по Главной улице рядом с домами № 2 и № 7, на Ударной улице вблизи дома № 1, на Спортивной улице у дома № 6 и на улице Панфилова вблизи домов № 1, № 2 и № 3.
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