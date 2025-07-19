Ремонт бассейна «Нева» начался в Дзержинском

В Дзержинском городского округа Люберцы начался ремонт бассейна «Нева». Новый спортивный сезон начнется в учреждении в середине августа 2025 года.

В бассейне заменят основную трубу ввода, почистят и частично заменят задвижки и фильтры насосов.

«Мы полностью заменили трубу ввода: на ней было зафиксировано пять мест утечки. Кроме того, запланированы ремонтные работы в основном зале бассейна и раздевалках. В зале заменят старые металлические решетки вентиляции на пластиковые, обработают специальным противогрибковым составом и покрасят стены водостойкой краской. В раздевалках отремонтируют шкафчики», — рассказал директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош.

Все работы завершат в начале августа, а в середине месяца откроют спортивный сезон.

Отметим, в бассейне «Нева» тренируются воспитанники отделения плавания спортивной школы «Орбита», участники проекта «Активное долголетие», жители с ОВЗ и ветераны СВО.

В 2025 году в Люберцах построят или отремонтируют 16 социальных объектов.