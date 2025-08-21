Ремонт бассейна и помещений провели в спортшколе «Олимп» в Лосино-Петровском

Глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав побывал в спортшколе «Олимп». Он проверил результат обновлений в учреждении.

В спортшколе установили три камеры с функцией распознавания лиц. Это удалось сделать благодаря проекту «Умный ФОК».

Кроме того, за лето косметически отремонтировали бассейн и несколько помещений, установили антивандальные перегородки и обновили систему водоподготовки. Также специалисты восстановили баскетбольную площадку и футбольное поле.

«Был рад увидеть, что в летние каникулы по-прежнему наблюдается активность среди занимающихся! Это говорит о том, что обновления вдохновляют на занятия спортом. Движение — жизнь, будем продолжать работу для популяризации здорового образа жизни в нашем городском округе. Желаю успехов всем юным спортсменам в новом учебном году!» — сказал Сергей Джеглав.