Ремонт авиационных систем наладили в Истре

Компания «Биджет» больше десяти лет работает в истринском округе. Предприятие входит в число лидеров по производству авиационных деталей в России.

Производитель освоил новые сложные системы, включая шасси и гидравлику. Специалисты теперь могут обслуживать современные тормоза с гидравлическим приводом. Компания не только ремонтирует детали для самолетов, но и разрабатывает собственные технологии. Основное направление — улучшение систем комфорта и безопасности на борту.

«Мы расширили компетенции в работе с пневматикой и вакуумным оборудованием, — рассказали в компании. — Теперь восстанавливаем кухонное оборудование, системы удаления отходов, туалетные модули и даже микроволновки с водонагревателями».

Инженеры предприятия отремонтировали уже несколько десятков комплектов импортного оборудования. Раньше такие детали отправляли за границу или списывали. Сейчас их восстанавливают в Истре с применением собственных разработок.