Ремонт 50 подъездов в многоквартирных домах завершили в Королеве

Все работы управляющие компании согласовывали с жильцами. По просьбе горожан современные почтовые ящики и осветительные приборы установили в местах общего пользования, а также оборудовали пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

План ремонта на текущий год включает обновление 64 подъездов. Работы в еще 14 из них завершат до конца декабря. Всего за последние 10 лет в Королеве отремонтировали 3631 из 4124 подъездов, что составляет почти 90% от общего числа.

Управляющие компании наукограда также проводят текущий ремонт мест общего пользования в домах. Перечень работ формируют вместе с жителями. В 2025 году такие работы проведут в 118 подъездах.