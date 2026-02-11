Ремонт 35 километров дорог завершат к осени в Солнечногорске

В этом году городской округ Солнечногорск планирует стать лидером Подмосковья по объему дорожного ремонта. Специалисты приведут в порядок 44 участка муниципальных трасс.

Большую часть объектов — 38 дорог — обновят по программе текущего ремонта. Проект реализуют при поддержке инициативы «Единой России» «Безопасные дороги». Капитальный ремонт затронет шесть участков в сельских поселениях Бородино, Яркино и Трусово. Сложные дороги в Поварово планируют отремонтировать в течение двух лет.

Сейчас специалисты согласовали 37 дефектных ведомостей с областным Минтрансом. Оставшиеся сметы проходят финальную проверку.

«Наша общая задача — чтобы основные работы завершили к 1 сентября. Дети должны пойти в школу по хорошим дорогам, а взрослые — на работу и по своим делам. Благодарю губернатора Андрея Воробьева за поддержку округа», — отметил глава муниципалитета Константин Михальков.

Список участков, где пройдет ремонт, опубликован на сайте администрации Солнечногорска в разделе «Комфортная среда».