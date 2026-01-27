Ремонт 27 участков дорог проведут в Балашихе в 2026 году

Власти Балашихи утвердили план дорожного ремонта на 2026 год, который включает 27 участков. В прошлом году в округе уже отремонтировали 18 участков, что повысило безопасность и комфорт передвижения.

В список вошли дороги в разных микрорайонах. Среди них:



- участок дороги от улицы Рождественской в микрорайоне Железнодорожный до улицы Второй в микрорайоне Ольгино;

- улица Троицкая в деревне Павлино;

- улица Нарвский Просек в микрорайоне Никольско-Архангельский;

- улица Парковая в микрорайоне Купавна;

- улицы Грязная и Солнечная в микрорайоне Салтыковка;

- внутригородской проезд от улицы Заречная до улицы Трубецкой;

- улица Вторая в микрорайоне Ольгино;

- улица Кожедуба в микрорайоне Авиаторов;

- проезд 40 лет Октября;

- улица Корнилаева в микрорайоне Железнодорожный.



С полным перечнем адресов можно ознакомиться по ссылке.



Работы направлены на улучшение транспортной инфраструктуры, развитие общественного транспорта и создание безопасных условий для пешеходов.