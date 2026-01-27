Ремонт 27 участков дорог проведут в Балашихе в 2026 году
Власти Балашихи утвердили план дорожного ремонта на 2026 год, который включает 27 участков. В прошлом году в округе уже отремонтировали 18 участков, что повысило безопасность и комфорт передвижения.
В список вошли дороги в разных микрорайонах. Среди них:
- участок дороги от улицы Рождественской в микрорайоне Железнодорожный до улицы Второй в микрорайоне Ольгино;
- улица Троицкая в деревне Павлино;
- улица Нарвский Просек в микрорайоне Никольско-Архангельский;
- улица Парковая в микрорайоне Купавна;
- улицы Грязная и Солнечная в микрорайоне Салтыковка;
- внутригородской проезд от улицы Заречная до улицы Трубецкой;
- улица Вторая в микрорайоне Ольгино;
- улица Кожедуба в микрорайоне Авиаторов;
- проезд 40 лет Октября;
- улица Корнилаева в микрорайоне Железнодорожный.
С полным перечнем адресов можно ознакомиться по ссылке.
Работы направлены на улучшение транспортной инфраструктуры, развитие общественного транспорта и создание безопасных условий для пешеходов.