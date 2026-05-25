Ремонт 20 подстанций электроснабжения проведут в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров провел очередную еженедельную проверку по работе электроснабжением жилых домов в округе. «Впереди у наших выпускников важный жизненный этап — сдача государственной итоговой аттестации, и для того чтобы экзамены прошли спокойно, наша задача, совместно с акционерным обществом „Мособлэнерго“, заключается в обеспечении бесперебойной работы электроснабжения», — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Также комиссия проверила подготовку к осенне-зимнему периоду, в рамках которого в этом году акционерное общество «Мособлэнерго» проведет ряд мероприятий по капитальному ремонту. Рабочие начнут реконструкцию 20 подстанций, расположенных в населенных пунктах Погорелки и Терпигорьево, а также на улице Академика Каргина, во втором Щелковском проезде и на Олимпийском проспекте. Обеспечат прокладку более одного километра высоковольтных кабельных линий на улицах Колпакова и Абрамова. Заменят оборудования на подстанциях, находящихся на Новомытищинском проспекте и улицах 1-я Крестьянская, Хлебозаводская, Мира и Олимпийский проспект. Начнут строительство шести трансформаторных подстанций.

Данные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения и минимизировать количество аварийных отключений в Мытищах.