Ремонт 13 дорог завершили в Талдомском округе

Дорожные службы Московской области завершили замену асфальтового покрытия на 13 местных и региональных дорогах Талдомского округа в ходе ремонтного сезона. Специалисты также восстановили семь региональных участков в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Представители Минтранса Подмосковья отметили, что ремонтные работы полностью завершены. Теперь около 50 тысяч жителей смогут комфортно передвигаться по новым дорогам, добираясь к домам и социальным объектам, включая образовательные и спортивные учреждения, а также местные достопримечательности.

В рамках реализации нацпроекта на региональной сети дорог обновили более 20 километров. Ремонтные работы затронули улицу Пришвина в Талдоме, которая ведет к детской площадке и школе искусств имени Цветкова, а также участки дорог от села Новоникольское до деревни Глинки, от деревни Ширятино до деревни Дьяконово и от села Спас-Угол до границы с Тверской областью. Кроме того, в рабочем поселке Вербилки отремонтированы две улицы: Полевую, выбранную местными жителями через портал «Добродел», и Карла Маркса, которая ведет к парку и стадиону «Труд».

На муниципальной сети обновили шесть дорог общей протяженностью более семи километров. В частности, на подъезде к СНТ Смирновские дачи от улицы Энтузиастов в Талдоме и на участке от деревни Акишево до СНТ Рябинушка. В поселке Запрудня прошла замена покрытия на дороге к заводу, а также на 1-м Пролетарском переулке, где находятся Запрудненская гимназия и детский сад. Переулок Мира также подвергся ремонту, здесь расположены автостанция, сквер и парк «Солнечный берег».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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