Ремонт 13 автодорог проведут в Люберцах в 2026 году

На улицах Кирова и Мира уже завершили укладку асфальта и обновление тротуаров. Работы провели в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Работы по обновлению дорожной инфраструктуры продолжаются в городском округе Люберцы. Так, на улице Мира заменили старое покрытие проезжей части протяженностью 1,53 километра. Кроме того, на тротуаре установили новые бортовые камни и завершили укладку свежего асфальта. Ранее ремонт асфальтового покрытия проезжей части и тротуара выполнили на улице Кирова: там обновили участок дороги от пересечения с улицей Власова до дворца спорта «Триумф» протяженностью 1,2 километра.

Помимо ремонта автомобильных дорог местного значения рабочие также планируют обновить тротуары. В планах — благоустройство пешеходной зоны на улице Михельсона.