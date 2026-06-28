Рекультивацию полигонов «Съяново» и «Лесная» начали в Серпухове

На полигонах твердых бытовых отходов «Съяново» и «Лесная» в Серпухове проводится биологический этап рекультивации. По результатам ежеквартальных отчетов превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

На обоих объектах ведутся аналогичные обязательные процессы: утилизация свалочного газа, сбор и очистка фильтрата с его последующим вывозом на обезвреживание, содержание территории (включая покос травы и уход за растительным слоем), а также экологический мониторинг окружающей среды — регулярные замеры почвы, воздуха и воды.

На полигоне «Лесная», который почти в три раза больше «Съяново», смонтирована иная система утилизации газа: три высокотемпературных факельных установки суммарной мощностью до 6500 кубометров газа в час. Это серьезный технический ресурс, позволяющий справляться с объемами максимально эффективно.

«Мониторинг ведется на регулярной основе и будет продолжен до полного завершения всех работ», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.