Рекордсменку из Люберец Инну Копец поздравили с Днем вертолетчика

Глава Совета депутатов городского округа Владимир Ружицкий навестил 15-кратную рекордсменку мира по вертолетному спорту. Легендарного пилота поздравили с профессиональным праздником, который отмечался 14 декабря.

Инна Копец является единственной в мире женщиной, которая налетала на вертолетах 11 500 часов. Она мастер спорта СССР международного класса и пилот первого класса, а также почетный гражданин Люберец. На счету Инны Копец 15 мировых рекордов, которые она установила на вертолетах Ми-1, Ми-8 и Ми-26. Многие из этих достижений до сих пор не побиты.

Депутаты помогают спортсменке решать различные бытовые проблемы. В прошлом году Инна Копец переехала в новую квартиру на улице Камова.

«Люди-легенды олицетворяют величайшую самоотверженность. Большое благо, когда с ними пересекается наш жизненный путь», — отметил Владимир Ружицкий.