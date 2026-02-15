Рекордсмен мира по силовым номерам и тренер провели занятие в Люберцах

Президент Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», и актер, певец и фитнес-тренер Андрей Сухин провели открытую тренировку в спортивной школе олимпийского резерва. Мероприятие состоялось 12 февраля.

В начале занятия Сергей Агаджанян провел для воспитанников школы разминку, после чего Андрей Сухин продолжил мастер-класс упражнениями на все группы мышц без использования отягощений.

Кульминацией открытого урока стало силовое шоу. Спортсмены продемонстрировали зрелищные номера: рвали медицинские грелки, ломали стальные шпильки и скручивали в трубочку сковородки. Финальным аккордом стал трюк, во время которого Сергей Агаджанян надувал грелку до разрыва с ассистентом, прыгающим у него на груди. Этот номер был признан неофициальным рекордом России по сценическому экстриму.