Рекордсмен мира по силовому экстриму провел тренировку для молодежи в Люберцах

В спортивной школе олимпийского резерва в Люберцах 12 февраля прошла необычная тренировка. Многократный рекордсмен мира по силовым номерам и заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян, а также артист и фитнес-тренер Андрей Сухин устроили для юных атлетов настоящее шоу.

Сергей Агаджанян, по прозвищу Русский Халк, обратился к учащимся с призывом никогда не отступать перед лицом трудностей и двигаться только вперед. После чего лично провел разминку.

Эстафету принял Андрей Сухин, который предложил молодежи комплекс упражнений с собственным весом. После этого он исполнил песню «Русский характер».

Затем Агаджанян показал силовое шоу, а Андрей Сухин выступил в роли ассистента. На глазах у спортсменов он продемонстрировал, как лопаются грелки, ломаются палка и стальная шпилька, а также скручивается сковорода.

Кульминацией стал особый трюк — ассистент стоял на груди у Русского Халка, когда тот надувал грелку до тех пор, пока она не лопнула.

Мероприятие было призвано показать юным спортсменам, что каждый человек может преодолеть себя и достичь впечатляющих результатов.