Рекордсмен мира по силовому экстриму проведет тренировку в Люберцах

Сергея Агаджаняна называют «Русским Халком». Он — многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам. В октябре спортсмен проведет бесплатную открытую тренировку в одном из фитнес-залов Люберец.

Тренировка пройдет в День открытых дверей в фитнес-клубе Re: fit. Сергей Агаджанян представит яркую шоу-программу.

Кроме того, спортсмен расскажет секреты сценического экстрима, о сохранении силы и выносливости в 47 лет. Также у всех участников мероприятия будет возможность выиграть бесплатные абонементы на один, два и три месяца.

Праздничная программа начнется в шесть часов вечера.

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