Рекордсмен мира по силовому экстриму проведет тренировку для молодежи в Люберцах

В спортивной школе в Люберцах 12 февраля для детей проведут тренировку сразу два известных спортсмена. Перед молодежью выступят заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, а также артист и фитнес-тренер Андрей Сухин.

Тренировка начнется в 11:00 с разминки, которую проведет люберецкий силач.

Завершит занятие его коллега, актер театра и кино Андрей Сухин. Он покажет детям комплекс упражнений на все группы мышц, которые можно выполнять без специального оборудования, используя только вес собственного тела.

Также артист исполнит патриотическую песню «Русский Характер».

Самым зрелищным моментом тренировки станет сложнейший номер «Русского Халка». Сергей Агаджанян продемонстрирует трюк, во время которого один из ассистентов будет подпрыгивать у него на груди, когда силач будет надувать грелку до момента ее разрыва.

Номер такой сложности фактически станет неофициальным рекордом в сценическом экстриме.

Тренировка направлена на то, чтобы вдохновить юных спортсменов преодолевать себя и добиваться побед как в спорте, так и в учебе.