Рекордное количество участников собрал «Арбузный кросс» в Одинцове

В этом году на 54-м «арбузном кроссе» участники заняли более 1500 слотов за 17 минут. Спортсмены выходили на дистанции от 600 до 4500 метров.

Самым юным бегуном стал двухгодовалый мальчик из Одинцова, а самым возрастным — 88-летний пенсионер, также житель Одинцова.

Вероника Винокурова уже три года занимается горнолыжном спортом. Но в этом году променяла лыжные ботинки и палки на чип электронного хронометража. «Главное не победа, а участие. Я стремлюсь ближе к участию: посмотреть как это, что это — настоящий забег», — рассказала спортсменка.

На забег Вероника приехала с командой отделения горных лыж. Спортсмены перед стартом стремились заручиться поддержкой тренера. «Для детей — эти лишний опыт участия в соревнованиях. Лучшая тренировка — это соревнования», — рассказал директор спортивной школы Звенигорода Владимир Любовицкий.

На финише дежурили судьи, бегунов встречали волонтеры, судьи и болельщики. И хоть Вероника не выиграла главный приз, кусочек арбуза все-таки получила, а вместе с ним и памятную медаль — как и все участники забега. Всего на кроссе разыграли 20 комплектов наград в разных возрастных категориях.