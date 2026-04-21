Рекордно холодный день в Подмосковье? Какой будет погода в столичном регионе

В Подмосковье 21 апреля не стало самым холодным днем в истории метеонаблюдений, хотя температура оказалась значительно ниже, чем в прошлом году. Об этом в разговоре с 360.ru рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В прошлом году 21-го числа температура была +25,9 градуса в Москве. И в Подмосковье тоже было под +23…+24 градуса. Конечно, прошлый год был просто очень теплым», — отметила синоптик.

Сегодня же днем столбики термометров покажут +6…+10 градусов по области. Завтра станет немного теплее — до +10...+12 в столице, а ветер сменит направление с северного на западное. В четверг над Москвой закружит циклон.

«Ночь будет более теплая: в Москве — +3...+5, по области — 0...+5, потому что будет больше облаков. И ночью начнется небольшой дождь. Днем он продолжится», — рассказала Позднякова.

В пятницу, субботу и воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. В среднем температура воздуха в эти дни будет примерно на четыре градуса ниже климатической нормы. По словам синоптика, всплеска тепла до конца апреля не прогнозируется.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал жителей столицы о дождях и похолодании в четверг.