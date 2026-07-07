Рекорд России по буксировке автобусов будет установлен в Люберцах 14 июля

14 июля на базе люберецкого филиала АО «Мострансавто» (МАП № 1) многократный рекордсмен мира, сотрудник СШОР городского округа Люберцы Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» проведет открытую тренировку для представителей СМИ. В ходе мероприятия силач попытается установить рекорд России по буксировке автобусов, выполнив уникальную комбинацию силовых номеров.

В рамках тренировки Сергей Агаджанян сначала намерен буксировать автобус малого класса весом до 3 тонн. Затем он планирует усложнить задачу, параллельно разрушая грелку и стальную шпильку. Как отметил сам спортсмен, такого еще не было в отечественном сценическом и силовом экстриме.

Кульминацией тренировки станет попытка установки очередного силового рекорда России — параллельная буксировка двух автобусов малого класса с одновременным выполнением трех элементов: надувание до разрыва грелки, ломание шпильки и скручивание сковородки.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 13А. Начало тренировки запланировано на 13.00. Сергей Агаджанян, известный под прозвищем «Русский Халк», является заместителем президента Федерации силового экстрима России и неоднократно устанавливал мировые рекорды в силовых номерах.