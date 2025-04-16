Реконструкцию водозаборного узла в Котельниках завершат в июне

Модернизация объекта в микрорайоне Белая Дача подходит к завершению. Глава городского округа Михаил Соболев повторно посетил территорию ВЗУ с проверкой.

Во время предыдущей инспекции руководитель муниципалитета обнаружил ряд недостатков в содержании территории и поручил навести порядок.

Большую часть замечаний к настоящему времени устранили. Специалисты заканчивают строительные работы по обустройству твердого покрытия проездов и выравнивания территории. Крупный мусор вывезли. Идет укладка асфальтированной дорожки по периметру водозаборного узла.

На территории обнаружили склад материалов, размещение которых на площадке не предусмотрено. Глава Котельников поручил вывезти с территории эти материалы и завершить планировку участка под благоустройство.

Окончание всех работ по модернизации водозаборного узла запланировано на вторую половину июня текущего года.