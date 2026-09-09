Реконструкцию транспортного объекта на Угольной улице проверили в Мытищах

Заместитель главы городского округа Иван Яськив проверил ход работ на улице Угольной. Участие в проверке приняли представители профильного управления и подрядной организации «Мостэнергострой».

Директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Арсений Сурояков заявил, что до конца текущего года планируется завершить укрепление насыпи и укладку асфальта в нижнем слое на новых полосах движения — после этого по ним пустят транспорт.

«Выезд из жилого комплекса „Мытищи Парк“ в сторону Пироговского шоссе обеспечили с 1 сентября. Это снизило нагрузку на дороги в начале учебного года», — рассказал заместитель главы городского округа Иван Яськив.

Реконструкцию данного участка дороги планируют завершить до конца 2026 года.

Финальным этапом в 2027 году станет строительство круговой развязки, которая упростит въезд и выезд из микрорайонов. Полная реализация проекта намечена на IV квартал 2027 года.