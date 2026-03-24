Реконструкцию стадиона «Вымпел» завершат в Королеве в 2027 году

Капитальный ремонт четырехзального корпуса спортивного сооружения продолжается в центральной части города. На объекте ежедневно задействованы 33 специалиста и техника.

Строители уже завершили демонтажные работы и возвели новые внутренние перегородки. В технических помещениях активно идут черновые работы. Рабочие также занимаются укреплением стен и заделкой швов кирпичной кладки. В каждом зале проводятся штукатурно-отделочные работы и армирование пола под стяжку.

В ближайшие дни специалисты проступят к демонтажу старой кровли и установке строительных лесов для последующих кровельных и фасадных работ.

Завершить реконструкцию планируют в начале следующего года. После ремонта в корпусе стадиона изменится конфигурация зала и будет расширена зона для разбега, а также появится новое оборудование. В обновленном здании откроется более 10 секций, в том числе волейбола, бадминтона, тяжелой атлетики и других видов спорта.