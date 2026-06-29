Реконструкцию стадиона «Торпедо» возобновили в Люберцах

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Реконструкция стадиона «Торпедо» возобновляется в городском округе. Новый подрядчик уже приступил к приемке объекта.

Стадион «Торпедо» в последние два года был фактически заморожен. После того, как предыдущий подрядчик сорвал сроки и бросил работу, легендарная арена превратилась в долгострой. Однако сегодня у проекта появился реальный шанс на возрождение. В планах  — не просто доделать объект, а переосмыслить пространство, превратив его в современную многофункциональную арену.

Новой подрядной организации предстоит выполнить колоссальный объем работы. Архитектурный облик стадиона тоже будет изменен. Главная гордость объекта — поле с подогревом, позволяющее играть зимой. Также сделают восемь беговых дорожек, обновят трибуны, а подтрибунные помещения и прилегающий физкультурно-оздоровительный комплекс станут базой для секций по боксу, волейболу и баскетболу.

«Мы приложим максимальные усилия для сокращения сроков строительства, чтобы качественный современный новый спортивный объект открылся на территории нашего центрального парка, того стадиона, который здесь всегда и был», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Уже в июле на площадке появятся первые специалисты,  а в августе начнутся строительные работы. К концу лета 2027 года «Торпедо» вновь станет главной спортивной ареной и сердцем Люберец, вернув себе славу одной из старейших площадок региона.

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