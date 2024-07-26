Реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах завершили почти на половину

Открыть обновленный стадион «Торпедо» планируют в 2025 году. Подрядчик сделал почти половину из запланированного объема.

«Специалисты выполняют устройство монолитных конструкций 2-го этажа, кладку стен внутри трибуны, монтаж металлических колонн. Реконструкция ведется по программе губернатора Андрея Воробьева, в рамках нее будет оборудовано футбольное поле с подогревом, легкоатлетические дорожки, спортивные площадки для баскетбола, волейбола, воркаута и выполнения нормативов ГТО, трибуны на 1,5 тысячи человек с залами единоборств и тяжелой атлетики, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, тренажерными и фитнес-залами», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Спортивный объект построили в 1965 году. Его ни разу не ремонтировали. После открытия – пропускная способность увеличится с 1,2 до семи тысяч человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».