Реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах завершат в 2025 году

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Рабочие завершают монолитные работы на стадионе «Торпедо» городского округа Люберцы. Откроют его для спортсменов и зрителей в 2025 году.

По поручению губернатора и в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в Люберцах модернизируют стадион «Торпедо». Рабочие заканчивают строить трибуну и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«После реконструкции на стадионе появятся футбольное поле с подогревом, легкоатлетические дорожки, спортивные площадки для баскетбола, волейбола, воркаута и выполнения нормативов ГТО, трибуны на 1,5 тысячи человек с залами единоборств и тяжелой атлетики, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, тренажерными и фитнес-залами», — отметил Волков.

На обновленном стадионе каждый день смогут заниматься четыре тысячи жителей. Он станет площадкой для всероссийских соревнований по легкой атлетике.

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