Реконструкцию стадиона «Торпедо» проверили в Люберцах

Глава Люберец Владимир Волков осмотрел, как идут работы на стадионе «Торпедо». Сейчас проект реконструкции близок к завершению и объект уже готов на 90%.

На стадионе уложен искусственный газон, завершено обустройство поля и трибун. Одновременно строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Жители получат современное футбольное поле с подогревом, удобные трибуны, универсальный спортзал. Также здесь будут площадки для игровых видов спорта, выполнения норм ГТО и занятий воркаутом. Для бега оборудуют специальные дорожки.

Реконструкция проходит в два этапа. Уже в декабре планируют ввести в эксплуатацию трибуны, футбольное поле, ограждения, освещение, табло и часть благоустройства. Второй этап завершится в мае 2025 — тогда введут в строй спортивный комплекс, установят оборудование и полностью благоустроят территорию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».