Реконструкцию Пехорского проезда начали в Люберцах

В поселке Малаховка городского округа Люберцы началась реконструкция Пехорского проезда. Региональную автодорогу расширят с трех до семи метров, а также оборудуют новую пешеходную зону.

О необходимости расширения проезжей части жители ранее рассказали главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову во время встречи в формате выездной администрации. На участке протяженностью около 40 метров автомобилистам приходилось выполнять опасные маневры, особенно в зимний период.

Для расширения дороги специалисты провели частичное изъятие земельного участка. Сейчас подрядчик завершил демонтаж забора и готовится к следующим этапам работ.

«В ближайшее время специалисты приступят к переносу светофорного объекта и укладке нового асфальтобетонного покрытия. После расширения движение на этом участке станет безопаснее и комфортнее для автомобилистов и пешеходов», — сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы.

Завершить реконструкцию Пехорского проезда планируется до конца сентября.