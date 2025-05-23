Реконструкцию парка имени Талалихина завершат в Подольске в 2025 году

Благоустройство Парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина продолжается в Подольске. Работы планируют завершить в третьем квартале текущего года.
Сотрудники администрации городского округа, дирекция парка вместе с представителями подрядной организации и депутатом Московской областной думы Павлом Максимовичем провели осмотр территории парка. Во время проверки специалисты зафиксировали замечания от администрации и дирекции парка. Подрядчик взял на контроль все указания.
В настоящее время на территории уже установлены ограждения на лестницах, ведущих к реке. Рабочие укладывают плитку и заканчивают установку нового уличного освещения.
Реконструкция общественного пространства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни». Третий этап благоустройства реализуется по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия».
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