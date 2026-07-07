Реконструкцию очистных сооружений в Сергиевском завершат в Коломне в 2027 году

Реконструкция очистных сооружений в поселке Сергиевский вышла на новый этап: строительная готовность объекта достигла 67%. После завершения работ современный комплекс сможет обеспечить полный цикл очистки сточных вод для более чем 150 тысяч жителей Коломны и близлежащих населенных пунктов.

На строительной площадке ежедневно работают более 80 специалистов и задействовано 10 единиц техники. Масштабный проект стоимостью 8,7 миллиарда рублей планируют завершить во втором полугодии 2027 года.

В рамках реконструкции возводят новые блоки биологической очистки, цех механического обезвоживания осадков и цех глубокой доочистки сточных вод. После ввода объекта в эксплуатацию стоки, прошедшие механическую очистку на действующем комплексе, будут поступать на новые сооружения, где пройдут биологическую очистку, обеззараживание и дополнительную фильтрацию. Использование современного оборудования позволит доводить качество очищенной воды до установленных экологических нормативов.

По итогам модернизации повысится надежность работы системы водоотведения, улучшится экологическая обстановка в муниципалитете и появится резерв мощности для дальнейшего развития территории.

«Мы включили реконструкцию очистных сооружений в Сергиевском в перечень приоритетных наказов народной программы и добились финансирования. Держу стройку на личном контроле и буду сопровождать ее до самого запуска. Работы проводят в рамках региональной программы развития инженерной инфраструктуры. Для реализации проекта привлекли средства займов Фонда развития территорий», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Реконструкция очистных сооружений в Сергиевском началась в 2023 году. При этом работы ведутся без остановки действующего комплекса, который продолжает обеспечивать очистку сточных вод для жителей Коломны, близлежащих сельских населенных пунктов и крупных промышленных предприятий. Производительность объекта составляет до 60 тысяч кубометров стоков в сутки.