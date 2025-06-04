Реконструкцию набережной в парке Талалихина в Подольске выполнили на 85%

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход благоустройства набережной в парке имени Виктора Талалихина в Парковом микрорайоне. Работы выполнены на 85%.
Артамонов отметил, что парк - одно из самых популярных общественных пространств округа, и его обновление имеет особое значение. Большинство элементов уже установлены. Сейчас продолжается устройство дорожно-тропиночной сети, монтаж восьмой лестницы и пирса, работы по освещению и озеленению.
Глава подчеркнул, что продолжит регулярный контроль хода благоустройства как лично, так и при участии профильных служб. Перед администрацией округа строит задача, чтобы каждый двор, сквер, площадь, улица становились комфортными, безопасными и современными.
При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подольске последовательно реализуют проекты благоустройства, ориентируясь на запросы жителей и стремясь сделать округ территорией высокого качества жизни.
Напомним, работы в парке Талалихина проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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