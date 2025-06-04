Реконструкцию набережной в парке Талалихина в Подольске выполнили на 85%

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход благоустройства набережной в парке имени Виктора Талалихина в Парковом микрорайоне. Работы выполнены на 85%.

Артамонов отметил, что парк - одно из самых популярных общественных пространств округа, и его обновление имеет особое значение. Большинство элементов уже установлены. Сейчас продолжается устройство дорожно-тропиночной сети, монтаж восьмой лестницы и пирса, работы по освещению и озеленению.

Глава подчеркнул, что продолжит регулярный контроль хода благоустройства как лично, так и при участии профильных служб. Перед администрацией округа строит задача, чтобы каждый двор, сквер, площадь, улица становились комфортными, безопасными и современными.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подольске последовательно реализуют проекты благоустройства, ориентируясь на запросы жителей и стремясь сделать округ территорией высокого качества жизни.