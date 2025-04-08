Реконструкцию молочной фермы в Луховицах завершат в 2025 году

Предприятие «Русмилк», специализирующееся на разведении молочного крупного рогатого скота, скоро завершит реконструкцию своей фермы в городском округе Луховицы. Сейчас идет строительство родильного отделения и модернизация доильного зала.

На ферме планируется реконструкция восьми дворов, что позволит разместить 1200 голов скота. Два новых двора уже введены в эксплуатацию. Кроме того, на территории установили новый доильный зал для перехода от ручного доения к автоматизированному процессу. В строительных работах задействованы 52 человека.

Компания «Русмилк» работает в округе с 2018 года. За этот период поголовье скота увеличилось с 600 до двух тысяч голов. С января по март текущего года надой составил 1500 тонн молока. Реконструкцию фермы планируется завершить к концу 2025 года.

Ранее, в ноябре 2022 года, «Русмилк» получил две тысячи гектаров сельскохозяйственных земель в Луховицах и Воскресенске для посева кормовых культур. Эти земли обеспечат кормами семь тысяч голов, содержащихся на предприятии.

В январе 2023 года компания получила государственную поддержку в размере 91,1 миллиона рублей, что позволило инвестировать в развитие молочного животноводства и повышение эффективности производства.