В Подмосковье на завершающую стадию вышла реконструкция многопрофильного медицинского центра «Семейная клиника» в Волоколамском округе. Готовность объекта достигла 92%, окончание работ запланировано на конец 2026 года, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора региона.

На площади более 640 квадратных метров оборудуют операционную, палату для пациентов, помещения для физиотерапии и проведения медицинских манипуляций. Также предусмотрены кабинеты приема взрослых и детей, где будут работать терапевт, педиатр, хирург, офтальмолог и другие профильные специалисты.

Реконструкция здания позволит создать условия для оказания пациентам в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Застройщиком выступает «Геномед». Ход работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.