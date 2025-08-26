26 августа 2025 18:03 Андрей Воробьев: многопрофильную больницу откроют в Балашихе в 2027 году 0 0 0 Подмосковье

В Балашихе продолжается возведение крупнейшей на востоке Подмосковья многопрофильной больницы. О том, каким будет новое медицинское учреждение, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Строительство клиники в микрорайоне Ольгино проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» благодаря поддержке президента России Владимира Путина. «Она станет одним из самых современных медцентров. Здесь будет более трех тысяч специалистов, включая 700 врачей — принимать пациентов они будут по 26 профилям. Мощность — 1123 койки», — пояснил Андрей Воробьев.

В составе комплекса будет работать консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, а также региональный сосудистый центр. В клинике установят около 30 единиц современного тяжелого оборудования, в том числе аппараты для рентгена, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографы, ангиографы и ультразвуковые системы экспертного уровня.

«Операционные (их будет 23) оснастим по последнему слову техники. Обустроим все так, чтобы удобно было и медикам, и пациентам: сделаем понятную навигацию, разделим потоки посетителей, организуем удобные зоны ожидания, парковки», — отметил глава Московской области. Одновременно с этим развивается транспортная инфраструктура, чтобы обеспечить комфортный доступ к больнице.

Сейчас специалисты проектируют новый путепровод через железнодорожные пути возле станции Черное, который соединит Восточное и Носовихинское шоссе. Благодаря этому транспортная доступность улучшится сразу для полумиллиона жителей Балашихи.

«В 2026 году также реконструируем улицу Шестую, а в 2027-м — улицу Струве. Именно они обеспечат подъезд к медучреждению», — пояснил Андрей Воробьев. Сдать медицинский центр в эксплуатацию планируют к концу 2027 года.