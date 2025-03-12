Реконструкцию Летнего парка в Люберцах завершат к концу 2025 года

В Люберцах продолжается реконструкция Летнего парка в поселке Малаховка. Работы планируют завершить к концу 2025 года.

«Реконструкция Летнего парка началась в ноябре прошлого года. Ежедневно на строительной площадке находятся 20 человек и спецтехника. В настоящее время рабочие завершают демонтаж сцены. Фундамент Летнего театра, сохранившийся после пожара и являющийся объектом культурного наследия, останется не тронутым», — отметили в администрации городского округа.

На данный момент специалисты завершают демонтаж стены и прокладывают инженерные системы, сообщили в управлении благоустройства администрации округа.

На территории парка прокладывают новые кабели под освещение. Далее обустроят дорожки, уложат плитку и бордюры, установят малые архитектурные формы и лавочки.

В проекте предусмотрено строительство сцены с амфитеатром, для любителей активного отдыха — игровые и спортивные площадки. Здесь также создадут тихие зоны отдыха и участок для выгула собак.

Работы проводят по проектной документации в соответствии с графиком. Процесс постоянно контролируют ответственные службы, в том числе технический надзор.

Отметим, благоустройство состоялось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Реконструкцию завершат к концу 2025 года.