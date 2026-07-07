Земельный участок под жилым домом поставили на кадастровый учет в Балашихе

Реконструкцию трехэтажного культурно-бытового центра продолжается в микрорайоне Ольгино по адресу: улица Граничная, дом 24. Работы проведут на основании разрешения, выданного Главгосстройнадзором Московской области, участок был поставлен на кадастровый учет.

Ранее, 15 мая 2025 года, был согласован архитектурно-градостроительный облик объекта. Земельный участок под многоквартирным домом сформирован в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации. Проект схемы расположения участка прошел публичные слушания и был одобрен. 15 июня 2026 года администрация Балашихи утвердила схему расположения земельного участка площадью 1 882 квадратных метров.

После завершения кадастровых работ участок был поставлен на государственный кадастровый учет. Второго июля 2026 года ему присвили кадастровый номер 50:50:0020121:7110.