Реконструкцию котельной на улице Октябрьской Революции в Коломне завершат осенью

В Коломне подходит к концу реконструкция котельной, расположенной на улице Октябрьской Революции. Современный автоматизированный источник теплоснабжения обеспечит отоплением и горячей водой жилые дома, а также социальные учреждения.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области по развитию инженерной инфраструктуры. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, на реализацию проекта направили около 13 миллионов рублей.

Новую котельную разместят в пристройке к зданию библиотеки имени И. И. Лажечникова. После завершения реконструкции объект будет работать на природном газе в автоматическом режиме.

В рамках модернизации старого объекта специалисты практически полностью обновляют инженерную инфраструктуру. Проект предусматривает замену оборудования и внутренних коммуникаций, ремонт существующего здания, а также строительство новых наружных инженерных сетей.

Процесс реконструкции проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. По итогам выездной проверки готовность объекта оценили в 95%. Сейчас подрядчик завершает монтаж слаботочных систем и выполняет пусконаладочные работы.

Окончание реконструкции запланировано на сентябрь. Заказчиком строительства выступает Служба единого заказчика городского округа Коломна.