Реконструкцию Казанского храма начали в Серпухове

Старинный Казанский храм в Серпухове ждет масштабное преображение. Перед началом комплексной реконструкции в церкви совершил молебен архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Владыка Аксий отметил, что возрождение храма стало долгожданным ответом на усердные молитвы верующих. «Прихожане — подвижники, потому что крепко молились. Господь на их веру ответил тем, что здесь начинается и, очень хочется верить, завершится комплексная реставрация этого святого храма», — сказал он.

Финансовую поддержку оказывает фонд Московской митрополии. Первый этап реставрации затронет центральную часть — восстановление главного алтаря и четверика. Полное возрождение храма, который должен обрести свой изначальный вид, займет от четырех до шести лет. На время ремонта богослужения не прекратятся. Службы будут временно проходить в уже восстановленном приделе.

Работы начались с демонтажа аварийных конструкций. Особое внимание уделят алтарной части и усилению фундаментов. «Реставрация — вещь гибкая. Мы начинаем с наиболее важной части, которая нужна и для сохранения наследия, и для прихода», — рассказал генеральный директор реставрационной мастерской «Ильинка» Дмитрий Савин.