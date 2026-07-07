Реконструкцию инженерных сетей проведут в Балашихе

Специалисты «Балашихинских Коммунальных Систем» с начала года привели в порядок значительную часть водопроводных и канализационных колодцев. Плановые работы по поддержанию исправности инженерных сетей продолжатся.

Всего с начала года было очищено свыше 500 колодцев, отремонтировано — более 80 инженерных конструкций.

«Благодаря своевременному обслуживанию инфраструктура города становится надежнее: увеличивается срок службы инженерных сооружений, снижается риск технических неполадок. Это важно для комфортной жизни жителей округа», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Перечень выполняемых работ — масштабный. Туда входит целый комплекс мероприятий: мастера меняют и ремонтируют крышки люков, герметизируют зазоры, проводят диагностику и профилактические осмотры, а также тщательно промывают и очищают колодцы.Особое внимание уделяется состоянию крышек люков: ежедневно они испытывают серьезные нагрузки из‑за интенсивного движения транспорта и воздействия погодных факторов. Регулярная профилактика позволяет не допустить аварийных ситуаций и сбоев в работе коммунальных систем.