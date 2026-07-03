Реконструкцию городского парка проведут в Чехове

Скоро на объекте начнется первый этап ремонтных работ. Глава округа Михаил Собакин, общественный совет парка и представители подрядной организации детально обсудили старт работ по первому этапу реконструкции.

На встрече выступили все, что касается грядущих работ, подготовка к которым уже началась. Первый этап реконструкции станет важным шагом в благоустройстве исторического облика паркового ансамбля, ранее относившегося к усадьбе Васильчиковых-Гончаровых. В 19 веке здесь гуляли дети Пушкина и, возможно, его супруга, Наталия Гончарова. Главная задача для подрядчиков — максимально сохранить атмосферу этого пространства и сделать его удобным и эстетичным для прогулок жителей и гостей округа.

Работы пройдут в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и начнутся с 11 июля 2026 года. Проект прошел все необходимые согласования: получены положительное заключение Мособлгосэкспертизы и заключение Главного управления культурного наследия Московской области. Реконструкция начинается с самой ценной, исторической части парка площадью 9,2 гектара.

На встрече рассказали, что в ходе работ будет уложено шесть тысяч квадратных метров красного гранита для новых парковых дорожек. Появится около 80 новых лавочек и урн, а также более 100 стилизованных опор уличного освещения, которые полностью заменят старые. Будет смонтирована система видеонаблюдения и оповещения. Проектом также предусмотрена элегантная ротонда для проведения выездных церемоний бракосочетания.

В этой части парка сосредоточены каскады прудов, которые питают Святой источник. Глава округа отметил, что важно аккуратно его благоустроить и вписать в парковый ансамбль, чтобы сберечь для будущих поколений.

Что касается прудов: в ходе работ очистят водную гладь и береговую линию всех водоемов. Совместно с жителями подрядчику поручено проработать вопрос укрепления берегов. Для выхода к воде обустроят семь новых пирсов. Существующая лодочная станция получит новый облик. Рассматривается возможность использования лодок и катамаранов, оформленных в стиле 18-19 веков, чтобы полностью соответствовать духу старинного парка.

В части озеленения будут удалены больные и высохшие деревья. Для их определения на месте работали дендрологи и составляли карту таких деревьев. При этом обязательно проведут компенсационную высадку 120 новых деревьев. Кроме того, в парке появятся цветники и декоративные кустарники.

Прорабатывается вопрос сохранения существующей сцены. В проекте второго этапа в новой части парка предусмотрена большая сцена для масштабных мероприятий. Старожилы помнят, что именно в этой части парка в советское время располагалась сцена-ракушка и скамейки для зрителей. Поэтому объект планируют сохранить — он станет идеальным местом для камерных театральных постановок и джазовых концертов под открытым небом.

Особое внимание уделено комфорту: для маломобильных групп посетителей предусмотрят тактильную плитку и пандусы. В глубине парка установят современный модульный туалет на три кабинки, включая доступную для маломобильных посетителей.

Согласно графику, к ноябрю этого года первый этап работ должен быть завершен.