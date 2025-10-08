В городе Дзержинский городского округа Люберцы по просьбе жителей началась реконструкция автомобильной дороги МКАД — улица Алексеевская — улица Трудкоммуны. Протяженность планируемой к обустройству дороги составит 4,7 километра.

Работы проводятся в рамках подготовки празднования в 2030 году 650-летия основания Николо-Угрешского монастыря. Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы уже в кратчайшие сроки получили положительное решение по этому долгожданному для дзержинцев проекту. Объект вошел в госпрограмму капремонта: специалисты заменят асфальт на существующей дороге, обустроят тротуары, а также построят дорогу вдоль реки Москва до МКАД», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.