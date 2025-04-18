Реконструкцию боя за взятие Берлина покажут в Дубне 19 апреля

Наукоград впервые станет местом проведения такого масштабного мероприятия. В честь приближающегося юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Парке семейного отдыха пройдет реконструкция форсирования реки Шпрее.

Зрелище обещает быть впечатляющим. На площадке будет организовано все для воссоздания атмосферы реального боя: реплики боевой техники времен Великой Отечественной, более сотни военных, даже миномет «Катюша».

Глава Дубны Максим Тихомиров вместе со своей командой проверил подготовку и убедился, что для выступления реконструкторов все готово. Он пригласил всех желающих побывать в Парке семейного отдыха. Мероприятие начнется в 15.00, но площадку откроют на два часа раньше, чтобы гости могли занять удобные места.

Особое приглашение на реконструкцию получили дубненские ветераны. Для них приготовят самые комфортные места для наблюдения за постановкой.