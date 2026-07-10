Реконструкция ВЗУ повысит качество воды для 33 тысяч жителей Люберец

В Люберцах продолжается реализация мероприятий государственной программы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. В 2026 году запланированы работы на ряде важных объектов.

Сейчас проводятся проектно-изыскательские работы по реконструкции водозаборного узла № 11 в Малаховке, ВЗУ Птицефабрика в Томилино и ВЗУ № 6 в Люберцах. Реализация проектов в 2027–2028 годах позволит увеличить мощность объектов и улучшить качество питьевой воды у более 33 тысяч жителей.

«Масштабную программу модернизации объектов водоснабжения реализуем при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и по народной программе „Единой России“. Для сравнения: если за последние 10 лет в округе было обновлено 10 ВЗУ, то в ближайшие пять лет мы реконструируем уже 12 объектов — это ВЗУ в Дзержинском, Красково, Мотяково, Малаховке, Марусино и других. Проведенные работы позволят нам улучшить качество питьевой воды у почти 274 тысяч люберчан», — отметил глава округа Владимир Волков.

В марте 2026 года уже запустили модернизированный ВЗУ № 22 на улице Лорха в Красково. До начала отопительного сезона «Люберецкий водоканал» заменит сеть холодного водоснабжения на улице Лорха протяженностью 550 метров. «Люберецкая теплосеть» капитально отремонтирует сети горячего водоснабжения. Это позволит полностью снять вопрос с качеством воды у более 8 тысяч жителей микрорайона.